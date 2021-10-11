Санкції ЄС проти Росії: в МЗС заявили, що підсанкційні особи причетні до переслідувань кримських татар

Міністерство закордонних справ України привітало рішення Ради Європейського Союзу запровадити санкції проти восьми представників російської окупаційної адміністрації в Криму, дії яких підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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“Зазначені в рішенні підсанкційні особи причетні до переслідувань кримських татар та інших грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованому українському півострові”, — йдеться в заяві.

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У МЗС наголошують, що Європейський Союз засвідчив принциповість своєї позиції щодо захисту прав людини та відданості подальшому впровадженню політики невизнання спроби анексії Криму з боку Російської Федерації.

“Запровадження Радою ЄС нових обмежувальних заходів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС слугує черговим свідченням беззастережної підтримки Європейським Союзом України у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Це також підтверджує єдність України та Європейського Союзу у захисті прав людини і основоположних свобод, є кроком з втілення домовленостей установчого саміту Кримської платформи”, — зазначається в заяві.

Зауважується, що дія обмежувальних заходів ЄС має тривати, допоки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права.

“Україна продовжить працювати разом з ЄС задля розширення сфери застосування санкцій, зокрема активації нового Глобального правозахисного механізму санкцій ЄС до порушників прав людини в Криму”, — йдеться в заяві.

Що було раніше

Рада ЄС ухвалила рішення додати ще вісім осіб у список персональних санкцій проти РФ, введених після початку тимчасової окупації Криму.



З березня 2014 роки ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.

У вересні Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України.