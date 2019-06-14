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Самоспалення у міськраді Бердичива: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Під процесуальним керівництвом Бердичівської місцевої прокуратури розпочато розслідування кримінальних проваджень за фактом скоєння місцевим підприємцем самоспалення у сесійній залі міської ради, за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) та за ст. 356 (самоправство) КК України. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ Житомирської області. 

Самоспалення у міськраді Бердичива: відкрито кримінальне провадження

Установлено, що у п’ятницю, 14 червня 2019 року, 63-річний місцевий підприємець, прийшовши на сесію Бердичівської міської ради, попросив слова для виступу щодо вирішення питання його підприємницької діяльності.

Почувши у відповідь, що для початку таку пропозицію необхідно включити до регламенту сесії, і лише тоді йому нададуть слово, дістав із кишені пляшку з розчинником, облив себе та підпалив.

Унаслідок підпалу підприємець отримав термічні опіки А, Б ступеню обличчя, шиї, живота, обох передпліч 20%.

Присутній у залі журналіст, який першим кинувся на допомогу, також отримав тілесні ушкодження у виді термічного опіку 2-А, Б ступеню правого передпліччя та плеча 8%.

Обох потерпілих було негайно госпіталізовано до лікарні та надано невідкладну медичну допомогу. Наразі їх стан здоров’я задовільний.

На місце події у складі оперативної групи правоохоронців виїжджав керівник Бердичівської місцевої прокуратури Вадим Кожухар та керівництво Бердичівського відділу поліції.

Попередньо встановлено, що причиною вчинення підприємцем самоспалення є його незгода з відмовою Бердичівської міської ради продовжити договір оренди земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності, а також вжиття заходів для звільнення раніше орендованої ним землі.

Також сьогодні, 14 червня, з огляду на обставини і причини події, розпочато кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) КК України.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях проводить Бердичівський ВП ГУНП в області, Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Додатково: санкція ч. 1 ст. 120 КК України передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк; ст. 356 КК України – штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік підпалив себе неподалік адміністративної будівлі прокуратури та Господарського суду.

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