Самосожжение в горсовете Бердичеве: открыто уголовное производство

Установлено, что в пятницу, 14 июня 2019 года, 63-летний местный предприниматель, придя на сессию Бердичевской городского совета, попросил слова для выступления по решению вопроса его предпринимательской деятельности.



Услышав в ответ, что для начала такое предложение необходимо включить в регламент сессии, и только тогда ему предоставят слово, достал из кармана бутылку с растворителем, облил себя и поджег.



В результате поджога предприниматель получил термические ожоги А, Б степени лица, шеи, живота, обоих предплечий 20%.



Присутствующий в зале журналист, который первым бросился на помощь, также получил телесные повреждения в виде термического ожога 2-А, Б степени правого предплечья и плеча 8%.



Оба пострадавших были немедленно госпитализированы в больницу и оказана неотложная медицинская помощь. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное.



На место происшествия в составе оперативной группы правоохранителей выезжал руководитель Бердичевской местной прокуратуры Вадим Кожухарь и руководство Бердичевского отдела полиции.



Предварительно установлено, что причиной совершения предпринимателем самосожжения является его несогласие с отказом Бердичевской городского совета продлить договор аренды земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности, а также принятия мер для освобождения ранее арендованной им земли.



Также сегодня, 14 июня, учитывая обстоятельства и причины происшествия, начато уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) УК Украины.



Досудебное расследование по уголовным производствах проводит Бердичевский ОП ГУНП в области, Бердичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.



Дополнительно: санкция ч. 1 ст. 120 УК Украины предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок; ст. 356 УК Украины - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.



Напомним, в Ужгороде мужчина поджег себя возле административного здания прокуратуры и суда.