Центральний банк Китаю оголосив, що всі транзакції криптовалюти є незаконними, фактично забороняючи цифрові токени, такі як біткоїни.
Сальвадор створив ферму для видобутку біткоїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сальвадор перший у світі встановлює обладнання для видобутку біткойнів на геотермальній електростанції. Про це пише УНН з посиланням на Renewables Now.
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Президент Сальвадору Наїб Букеле на цьому тижні опублікував відеоролик, де коротко показано, як робітники доставляють та встановлюють обладнання для видобутку криптовалют на геотермальній електростанції.
У вересні Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила біткойни законним платіжним засобом, і представила цифровий гаманець, який громадяни зможуть використовувати для здійснення транзакцій.
Про плани використання геотермальної електростанції для живлення енергоємного процесу видобутку біткойнів було оголошено Bukele на початку червня. Президент свого часу сказав, що державна державна компанія з геотермальної електроенергії розкопала свердловину, яка даватиме близько 95 МВт електроенергії з вулканів для видобутку.
Нагадаємо
Криптовалютні біржі розривають зв’язки з китайськими користувачами після нових заборон Пекіном.