Центральный банк Китая объявил , что все транзакции криптовалюта являются незаконными, фактически запрещая цифровые токены, такие как биткоины.
Сальвадор создал ферму для добычи биткоинов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сальвадор первый в мире устанавливает оборудование для добычи биткойнов на геотермальной электростанции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Renewables Now.
Детали
Президент Сальвадора Наиб Букел на этой неделе опубликовал видеоролик, где кратко показано, как рабочие доставляют и устанавливают оборудование для добычи криптовалюта на геотермальной электростанции.
В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая сделала биткойны законным платежным средством, и представила цифровой кошелек, который граждане смогут использовать для осуществления транзакций.
О планах использования геотермальной электростанции для питания энергоемкого процесса добычи биткойнов было объявлено Bukele в начале июня. Президент в свое время сказал, что государственная государственная компания по геотермальной электроэнергии раскопала скважину, которая будет давать около 95 МВт электроэнергии из вулканов для добычи.
Напомним
Криптовалютни бирже разрывают связи с китайскими пользователями после новых запретов Пекином.