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Криптовалютні біржі розривають зв'язки з китайськими користувачами після нових заборон Пекіном

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Криптовалютні біржі і постачальники криптопослуг намагаються розірвати ділові зв'язки з клієнтами з материкового Китаю після того, як минулої п'ятниці Пекін ввів повну заборону на всю криптовалютну торгівлю і майнінг. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Після багаторічних зусиль з приборкання сектора 10 впливових урядових органів Китаю, включаючи центральний банк, заявили, що закордонним біржам заборонено надавати послуги материковим інвесторам через Інтернет - раніше це була "сіра зона" - і пообіцяли спільно викорінити "незаконну" криптовалютну діяльність".

Huobi Global і Binance, дві з найбільших у світі бірж, що користуються успіхом у китайських користувачів, припинили реєстрацію нових облікових записів для клієнтів з материка. Huobi також заявила, що до кінця року почистить існуючі. "У той же день, коли ми побачили повідомлення, ми почали вживати заходів щодо виправлення становища", - сказав виданню Ду Цзюнь, співзасновник Huobi Group.

Акції компаній, пов'язаних з криптовалютою, впали в понеділок: керуюча криптоактивами і торгова фірма Huobi Tech (1611.HK) відчула падіння на 23%, а OKG Technology Holdings Ltd (1499.HK), фінансово-технологічна компанія, контрольний пакет акцій якої належить засновнику криптобіржі Сюй Мінсін OKcoin, втратила 12%.

TokenPocket, популярний постачальник послуг криптовалютних гаманців, також повідомив в повідомленні для клієнтів, що припинить надання послуг клієнтам з материкового Китаю, які ризикують порушити політику Китаю, і "активно прийме" регулювання. Він додав, що вітає співпрацю Китаю в області блокчейн-технологій.

Доповнення

До слова, багато китайських криптобірж закрилися або перемістилися в офшори в 2017 році після того, як Китай, колись найбільший в світі центр торгівлі і майнінгу біткоїнів, заборонив таким платформ конвертувати законний платіжний засіб в криптовалюту і навпаки. Потім, у травні цього року, Державна рада Китаю пообіцяла заборонити торгівлю і майнінг біткоїнів. За словами Флекса Янга, засновника і генерального директора Babel Finance, на тлі "репресій" інші типи китайських криптокомпаній йдуть з Китаю протягом останніх кількох місяців, додавши, що вплив останніх заходів буде "обмеженим".

У цьому місяці китайський постачальник криптовалютних фінансових послуг відкрив нову штаб-квартиру в Сінгапурі. Cobo, платформа для управління і зберігання криптоактивів, також недавно перенесла свою штаб-квартиру з Пекіна в Сінгапур.

Нагадаємо

Центральний банк Китаю оголосив, що всі транзакції криптовалюти є незаконними, фактично забороняючи цифрові токени, такі як біткоїни.

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