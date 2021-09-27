Криптовалютные биржи разрывают связи с китайскими пользователями после новых запретов Пекином

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Криптовалютные биржи и поставщики криптоуслуг пытаются разорвать деловые связи с клиентами мз материкового Китая после того, как в прошлую пятницу Пекин ввел полный запрет на всю криптовалютную торговлю и майнинг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.