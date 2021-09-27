Криптовалютные биржи разрывают связи с китайскими пользователями после новых запретов Пекином

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 116189 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 129805 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 112575 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 111022 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 140347 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122095 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 162286 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143295 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179654 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173002 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 51651 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 56718 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 89390 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 48441 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 37949 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 129809 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 140352 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 305462 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 272240 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 257008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 116193 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121845 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 162286 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 119361 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118924 просмотра
Актуальное
Криптовалютные биржи разрывают связи с китайскими пользователями после новых запретов Пекином

Криптовалютные биржи разрывают связи с китайскими пользователями после новых запретов Пекином

Киев  •  УНН

 • 24248 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Криптовалютные биржи и поставщики криптоуслуг пытаются разорвать деловые связи с клиентами мз материкового Китая после того, как в прошлую пятницу Пекин ввел полный запрет на всю криптовалютную торговлю и майнинг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После многолетних усилий по обузданию сектора 10 влиятельных правительственных органов Китая, включая центральный банк, заявили, что зарубежным биржам запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам через Интернет — ранее это была "серая зона" — и пообещали совместно искоренить "незаконную “криптовалютную деятельность”.

Huobi Global и Binance, две из крупнейших в мире бирж, пользующихся успехом у китайских пользователей, прекратили регистрацию новых учетных записей для клиентов с материка. Huobi также заявила, что к концу года почистит существующие. “В тот же день, когда мы увидели уведомление, мы начали принимать меры по исправлению положения”, — сказал изданию Ду Цзюнь, соучредитель Huobi Group.

Акции компаний, связанных с криптовалютой, упали в понедельник: управляющая криптоактивами и торговая фирма Huobi Tech (1611.HK) испытала падение на 23%, а OKG Technology Holdings Ltd (1499.HK), финансово-технологическая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит основателю криптобиржи Сюй Минсин OKcoin, потеряла 12%.

TokenPocket, популярный поставщик услуг криптовалютных кошельков, также сообщил в уведомлении для клиентов, что прекратит предоставление услуг клиентам из материкового Китая, которые рискуют нарушить политику Китая, и “активно примет” регулирование. Он добавил, что приветствует сотрудничество Китая в области блокчейн-технологий.

Дополенение

К слову, многие китайские криптобиржи закрылись или переместились в офшоры в 2017 году после того, как Китай, когда-то крупнейший в мире центр торговли и майнинга биткойнов, запретил таким платформам конвертировать законное платежное средство в криптовалюты и наоборот. Затем, в мае этого года, Государственный совет Китая пообещал запретить торговлю и майнинг биткойнов.

По словам Флекса Янга, основателя и генерального директора Babel Finance, на фоне репрессий другие типы китайских криптокомпаний уходят из Китая последние несколько месяцев, добавив, что влияние последних введенных мер будет “ограниченным”.

В этом месяце китайский поставщик криптовалютных финансовых услуг открыл новую штаб-квартиру в Сингапуре. Cobo, платформа для управления и хранения криптоактивов, также недавно перенесла свою штаб-квартиру из Пекина в Сингапур.

Напомним

Центральный банк Китая объявил, что все транзакции криптовалюты являются незаконными, фактически запрещая цифровые токены, такие как биткоины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы