Криптовалютные биржи разрывают связи с китайскими пользователями после новых запретов Пекином
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Криптовалютные биржи и поставщики криптоуслуг пытаются разорвать деловые связи с клиентами мз материкового Китая после того, как в прошлую пятницу Пекин ввел полный запрет на всю криптовалютную торговлю и майнинг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
После многолетних усилий по обузданию сектора 10 влиятельных правительственных органов Китая, включая центральный банк, заявили, что зарубежным биржам запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам через Интернет — ранее это была "серая зона" — и пообещали совместно искоренить "незаконную “криптовалютную деятельность”.
Huobi Global и Binance, две из крупнейших в мире бирж, пользующихся успехом у китайских пользователей, прекратили регистрацию новых учетных записей для клиентов с материка. Huobi также заявила, что к концу года почистит существующие. “В тот же день, когда мы увидели уведомление, мы начали принимать меры по исправлению положения”, — сказал изданию Ду Цзюнь, соучредитель Huobi Group.
Акции компаний, связанных с криптовалютой, упали в понедельник: управляющая криптоактивами и торговая фирма Huobi Tech (1611.HK) испытала падение на 23%, а OKG Technology Holdings Ltd (1499.HK), финансово-технологическая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит основателю криптобиржи Сюй Минсин OKcoin, потеряла 12%.
TokenPocket, популярный поставщик услуг криптовалютных кошельков, также сообщил в уведомлении для клиентов, что прекратит предоставление услуг клиентам из материкового Китая, которые рискуют нарушить политику Китая, и “активно примет” регулирование. Он добавил, что приветствует сотрудничество Китая в области блокчейн-технологий.
Дополенение
К слову, многие китайские криптобиржи закрылись или переместились в офшоры в 2017 году после того, как Китай, когда-то крупнейший в мире центр торговли и майнинга биткойнов, запретил таким платформам конвертировать законное платежное средство в криптовалюты и наоборот. Затем, в мае этого года, Государственный совет Китая пообещал запретить торговлю и майнинг биткойнов.
По словам Флекса Янга, основателя и генерального директора Babel Finance, на фоне репрессий другие типы китайских криптокомпаний уходят из Китая последние несколько месяцев, добавив, что влияние последних введенных мер будет “ограниченным”.
В этом месяце китайский поставщик криптовалютных финансовых услуг открыл новую штаб-квартиру в Сингапуре. Cobo, платформа для управления и хранения криптоактивов, также недавно перенесла свою штаб-квартиру из Пекина в Сингапур.
Напомним
Центральный банк Китая объявил, что все транзакции криптовалюты являются незаконными, фактически запрещая цифровые токены, такие как биткоины.