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Китай объявляет все операции с криптовалютой незаконными

Китай объявляет все операции с криптовалютой незаконными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Центральный банк Китая объявил, что все транзакции криптовалютой являются незаконными, фактически запрещая цифровые токены, такие как биткоин. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

“Коммерческая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью”, — сказал Народный банк Китая, предупредив, что “серьезно угрожает безопасности активов людей”.

Китай является одним из крупнейших в мире криптовалютных рынков. Колебания там часто влияют на мировые цены на криптовалюту. Цена биткойнов снизилась более чем на 2000 долларов (1460 фунтов стерлингов) после китайского объявления.

Это последний в Китае национальный разгром того, что он считает нестабильными, спекулятивными инвестициями в лучшем случае — и способом отмывания денег в худшем. Торговля криптовалютой была официально запрещена в Китае с 2019 года, но продолжалась онлайн через иностранные биржи.

Однако в этом году произошли значительные репрессии. В заявлении четко указано, что те, кто причастен к “незаконной финансовой деятельности”, осуществляют преступление и будут привлечены к уголовной ответственности.

Иностранные веб-сайты, предоставляющие такие услуги гражданам Китая в Интернете, также являются незаконной деятельностью.

Напомним

В США управления казначейства по контролю за иностранными активами наложило санкции на Suex.io, поставив биржу в категорию с подозреваемыми террористами.

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