Китай объявляет все операции с криптовалютой незаконными
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Центральный банк Китая объявил, что все транзакции криптовалютой являются незаконными, фактически запрещая цифровые токены, такие как биткоин. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
“Коммерческая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью”, — сказал Народный банк Китая, предупредив, что “серьезно угрожает безопасности активов людей”.
Китай является одним из крупнейших в мире криптовалютных рынков. Колебания там часто влияют на мировые цены на криптовалюту. Цена биткойнов снизилась более чем на 2000 долларов (1460 фунтов стерлингов) после китайского объявления.
Это последний в Китае национальный разгром того, что он считает нестабильными, спекулятивными инвестициями в лучшем случае — и способом отмывания денег в худшем. Торговля криптовалютой была официально запрещена в Китае с 2019 года, но продолжалась онлайн через иностранные биржи.
Однако в этом году произошли значительные репрессии. В заявлении четко указано, что те, кто причастен к “незаконной финансовой деятельности”, осуществляют преступление и будут привлечены к уголовной ответственности.
Иностранные веб-сайты, предоставляющие такие услуги гражданам Китая в Интернете, также являются незаконной деятельностью.
Напомним
В США управления казначейства по контролю за иностранными активами наложило санкции на Suex.io, поставив биржу в категорию с подозреваемыми террористами.