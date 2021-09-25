Китай оголошує всі операції з криптовалютою незаконними

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"Комерційна діяльність, пов'язана з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю",-сказав Народний банк Китаю, попередивши, що "серйозно загрожує безпеці активів людей".

Китай є одним з найбільших у світі криптовалютних ринків. Коливання там часто впливають на світові ціни на криптовалюти. Ціна біткойна знизилася більш ніж на 2000 доларів (1460 фунтів стерлінгів) після китайського оголошення.

Це останній у Китаї національний розгром того, що він вважає нестабільними, спекулятивними інвестиціями в кращому випадку - і способом відмивання грошей у гіршому. Торгівля криптовалютою була офіційно заборонена в Китаї з 2019 року, але продовжувалась онлайн через іноземні біржі.

Однак цього року відбулися значні репресії. У заяві чітко зазначено, що ті, хто причетний до "незаконної фінансової діяльності", здійснюють злочин і будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Іноземні веб -сайти, що надають такі послуги громадянам Китаю в Інтернеті, також є незаконною діяльністю.

Нагадаємо

У США управління казначейства з питань контролю за іноземними активами наклало санкції на Suex.io, поставивши біржу в категорію з підозрюваними терористами.