Саакашвілі збирається повернутися в Грузію протягом декількох місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі планує повернутися в Грузію протягом декількох місяців, до виборів в 2020 році. Про це повідомили Новини-Грузія, передає УНН.
"У найближчі місяці я планую приїхати в Грузію. Тут нема чого приховувати. В Україні я себе почуваю добре, але ми втрачаємо батьківщину", - заявив Саакашвілі в ефірі телеканалу "Мтаварі архі".
Також повідомляється, що Саакашвілі не планує розвивати партію "Рух нових сил" в Україні, поки не зупинить розруху в Грузії. При цьому, на батьківщині Михайло Саакашвілі засуджений заочно за кількома кримінальними справами, так що є ризик, що після повернення в Грузію його можуть затримати.
Нагадаємо, раніше суд в Тбілісі засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні посадовими повноваженнями у справі Сандро Гиргвліані. Згідно з даними грузинського слідства, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правової важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила мораторій на помилування.