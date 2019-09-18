В Грузии объявили мораторий на помилование

"Как президент, я объявляю мораторий на помилование. Потом посмотрим, как будет, какие будут правила и какое будет помилование. Было много спекуляций о вмешательстве различных людей, включая моего парламентского секретаря, но это не его компетенция, и он не мог быть вовлечен в процесс. Решение приняла я лично и я не привыкла переносить ответственность на кого-либо еще", - заявила Зурабишвили.

Напомним, ранее экс-президент Грузии Михеил Саакашвили назвал себя первым президентом в мире, которого осудили за помилование.

Ранее суд в Тбилиси приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями по делу Сандро Гиргвлиани. Согласно данным грузинского следствия, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.