У Грузії оголосили мораторій на помилування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголошує мораторій на помилування. Про це вона заявила в Палаці президента, де говорила про питання помилуванням осіб на свято "Маріамоба", передає УНН з посиланням на "Грузия Online".
"Як президент, я оголошую мораторій на помилування. Потім подивимося, як буде, які будуть правила і яке буде помилування. Було багато спекуляцій про втручання різних людей, включаючи мого парламентського секретаря, але це не його компетенція, і він не міг бути залучений в процес. Рішення ухвалила я особисто і я не звикла переносити відповідальність на кого-небудь ще", - заявила Зурабішвілі.
Нагадаємо, раніше екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі назвав себе першим президентом в світі, якого засудили за помилування.
Раніше суд у Тбілісі засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні посадовими повноваженнями у справі Сандро Гиргвліані. Згідно з даними грузинського слідства, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Александра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.