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Саакашвили собирается вернуться в Грузию в течение нескольких месяцев

Киев • УНН

 • 12729 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили планирует вернуться в Грузию в течение нескольких месяцев, до выборов в 2020 году. Об этом сообщили Новости-Грузия, передает УНН.

Саакашвили собирается вернуться в Грузию в течение нескольких месяцев

“В ближайшие месяцы я планирую приехать в Грузию. Здесь нечего скрывать. В Украине я себя чувствую хорошо, но мы теряем родину”, — заявил Саакашвили в эфире телеканала “Мтавари архи”.

Также сообщается, что Саакашвили не планирует развивать партию “Рух новых сил” в Украине, пока не остановит разруху в Грузии. При этом, на родине Михаил Саакашвили осужден заочно по нескольким уголовным делам, так что есть риск, что по возвращению в Грузию его могут задержать.

Напомним, ранее суд в Тбилиси приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями по делу Сандро Гиргвлиани. Согласно данным грузинского следствия, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила мораторий на помилование.

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