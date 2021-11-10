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Саакашвілі відмовилися везти з тюремної лікарні на судовий процес

Київ • УНН

 • 16881 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не буде присутній на своєму судовому процесі 10 листопада, його не випустили з тюремної лікарні. Про це повідомляє спеціальна пенітенціарна служба Грузії, пише УНН.

Саакашвілі відмовилися везти з тюремної лікарні на судовий процес

Деталі

У пенітенціарній службі країни повідомили, що “позбавлені можливості представити обвинуваченого/засудженого Саакашвілі у Тбіліському міському суді”.

Повідомляється, що рішення ухвалене через стан здоров’я Саакашвілі, а також нещодавню заяву СДБ, у якій йшлося про те, що прихильники експрезидента нібито можуть перешкодити його переведенню в іншу в’язницю або клініку.

“Пенітенціарна система навіть не повідомила про вимогу суду. (Саакашвілі) дізнався про це по телевізору”, — заявив адвокат політика Бека Басілая, якого цитує “Эхо Кавказа”.

Початок судового процесу було заплановано 10 листопада на 13:00 за місцевим часом. Йдеться про слухання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року.

Напередодні Тбіліський міський суд ухвалив рішення провести засідання у залі суду за участю Саакашвілі.

На подвір’ї суду сьогодні зібралося кілька тисяч прихильників опозиції, вони скандують: “Міша!”, “Свободу Міші!”. Територія охороняється посиленим кордоном поліції, пише “Новости Грузия”.

Затримання активістів

МВС країни повідомляє при цьому, що у Тбілісі вже затримали 46 учасників акцій опозиції.

“Як відомо громадськості, у Тбілісі проходять мітинги протесту перед різними адміністративними будинками... поліція затримала 46 осіб в адміністративному порядку”, — йдеться у повідомлення міністерства внутрішніх справ Грузії.

Так, за даними місцевих медіа, з 10-ї ранку акції протесту проходять одночасно перед будівлею Служби держбезпеки, міністерства юстиції та міністерства охорони здоров'я. Присутні вимагають переведення до громадської лікарні експрезидента Міхеіла Саакашвілі, який голодує у в'язниці вже 41 день.

Водночас 10 листопада стало відомо, що у Тбілісі госпіталізовано одного з голодуючих на підтримку Саакашвілі. Йдеться про члена опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Іраклія Гогуадзе. Його госпіталізували на сьомий день голодування через погіршення стану здоров'я.

Гогуадзе 3 листопада оголосив, що почав голодувати з вимогою переведення Саакашвілі до громадської багатопрофільної клініки. На сьомий день відмови від їжі Гогуадзе було доставлено до клініки Інгороква. "Я маю продовжити лікування і тому припиняю голодування", — сказав політик, якого цитує "Новости Грузия".

Тим часом голодування продовжує депутат парламенту Грузії, лідер партії "Дроа" (Час настав) Елене Хоштарія. Вона відмовляється від їжі вже восьмий день і п'є тільки воду. Кілька разів стан Хоштарія погіршувався так сильно, що вона непритомніла і їй викликали "швидку допомогу".

Доповнення

З понеділка, 8 листопада, Саакашвілі перебуває у тюремній лікарні у тбіліському районі Ґлдані, куди його перевели з в'язниці у місті Руставі “з метою запобігання погіршенню стану здоров'я та збільшення загроз”.

Саакашвілі повернувся з України до Грузії напередодні місцевих виборів 2 жовтня, щоби мобілізувати своїх прихильників. Він був затриманий і заарештований, після чого оголосив голодування. Наступні тижні у Тбілісі та інших містах проходили кілька акцій протесту.

Прихильники опозиції на мітингу перед будівлею парламенту у вівторок заявили, що мають намір вирушити до Тбіліського міського суду, якщо там відбудеться процес. 

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