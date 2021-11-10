Саакашвили отказались везти из тюремной больницы на судебный процесс

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23112 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 47969 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 72815 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 224934 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 128979 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397318 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315581 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214693 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244750 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255448 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

рф пытается выторговать у Запада замороженные активы – Зеленский

4 апреля, 18:19 • 7662 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11154 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 8922 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9038 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 14367 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1264 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137421 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 224939 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397326 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258275 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9436 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20549 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49106 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74084 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59058 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Саакашвили отказались везти из тюремной больницы на судебный процесс

Киев • УНН

 • 16881 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет присутствовать на своем процессе 10 ноября, его не выпустили из тюремной больницы. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Грузии, пишет УНН.

Саакашвили отказались везти из тюремной больницы на судебный процесс

Детали

В пенитенциарной службе страны сообщили, что “лишены возможности представить обвиняемого/осужденного Саакашвили в Тбилисском городском суде”.

Сообщается, что решение принято из-за состояние здоровья Саакашвили, а также недавнего заявления СГБ, в котором говорилось о том, что сторонники экс-президента якобы могут помешать его переводу в другую тюрьму или клинику.

“Пенитенциарная система даже не сообщила о требовании суда. (Саакашвили) узнал об этом по телевизору”, — заявил адвокат политика Бека Басилая, которого цитирует “Эхо Кавказа”.

Начало судебного процесса было запланировано 10 ноября на 13:00 по местному времени. Речь идет о слушаниях по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

Накануне Тбилисский городской суд принял решение провести заседание в зале суда с участием Саакашвили.

Во дворе суда сегодня собралось несколько тысяч сторонников оппозиции, они скандируют: "Миша!”, “Свободу Мише!”. Территория охраняется усиленным кордоном полиции, пишет “Новости Грузия”.

Задержания активистов

МВД страны сообщает при этом, что в Тбилиси уже задержали 46 участников акций оппозиции.

“Как известно общественности, в Тбилиси проходят митинги протеста перед различными административными зданиями... Полиция задержала 46 человек в административном порядке”, — говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

Так, по данным местных медиа, с 10 утра акции протеста проходят одновременно перед зданием Службы госбезопасности, министерства юстиции и министерства здравоохранения. Собравшиеся требуют перевода в общественную больницу экс-президента Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 41 день.

В то же время 10 ноября стало известно, что в Тбилиси госпитализирован один из голодающих в поддержку Саакашвили. Речь идет о члене оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Ираклие Гогуадзе. Его госпитализировали на седьмой день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья.

Гогуадзе 3 ноября объявил, что начал голодать с требованием перевода Саакашвили в общественную многопрофильную клинику. На седьмой день отказа от еды Гогуадзе был доставлен в клинику Ингороква. "Я должен продолжить лечение и поэтому прекращаю голодовку", — сказал политик, которого цитирует "Новости Грузия".

Тем временем голодовку продолжает депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария. Она отказывается от еды уже восьмой день и пьет только воду. Несколько раз состояние Хоштария ухудшалось так сильно, что она упала в обморок и ей вызвали "скорую помощь".

Дополнение

С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.

Саакашвили вернулся с Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.

Сторонники оппозиции на митинге перед зданием парламента во вторник заявили, что намерены отправиться к Тбилисскому городскому суду, если там состоится процесс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06