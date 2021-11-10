Саакашвили отказались везти из тюремной больницы на судебный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет присутствовать на своем процессе 10 ноября, его не выпустили из тюремной больницы. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Грузии, пишет УНН.
Детали
В пенитенциарной службе страны сообщили, что “лишены возможности представить обвиняемого/осужденного Саакашвили в Тбилисском городском суде”.
Сообщается, что решение принято из-за состояние здоровья Саакашвили, а также недавнего заявления СГБ, в котором говорилось о том, что сторонники экс-президента якобы могут помешать его переводу в другую тюрьму или клинику.
“Пенитенциарная система даже не сообщила о требовании суда. (Саакашвили) узнал об этом по телевизору”, — заявил адвокат политика Бека Басилая, которого цитирует “Эхо Кавказа”.
Начало судебного процесса было запланировано 10 ноября на 13:00 по местному времени. Речь идет о слушаниях по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года.
Накануне Тбилисский городской суд принял решение провести заседание в зале суда с участием Саакашвили.
Во дворе суда сегодня собралось несколько тысяч сторонников оппозиции, они скандируют: "Миша!”, “Свободу Мише!”. Территория охраняется усиленным кордоном полиции, пишет “Новости Грузия”.
Задержания активистов
МВД страны сообщает при этом, что в Тбилиси уже задержали 46 участников акций оппозиции.
“Как известно общественности, в Тбилиси проходят митинги протеста перед различными административными зданиями... Полиция задержала 46 человек в административном порядке”, — говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.
Так, по данным местных медиа, с 10 утра акции протеста проходят одновременно перед зданием Службы госбезопасности, министерства юстиции и министерства здравоохранения. Собравшиеся требуют перевода в общественную больницу экс-президента Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 41 день.
В то же время 10 ноября стало известно, что в Тбилиси госпитализирован один из голодающих в поддержку Саакашвили. Речь идет о члене оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Ираклие Гогуадзе. Его госпитализировали на седьмой день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья.
Гогуадзе 3 ноября объявил, что начал голодать с требованием перевода Саакашвили в общественную многопрофильную клинику. На седьмой день отказа от еды Гогуадзе был доставлен в клинику Ингороква. "Я должен продолжить лечение и поэтому прекращаю голодовку", — сказал политик, которого цитирует "Новости Грузия".
Тем временем голодовку продолжает депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария. Она отказывается от еды уже восьмой день и пьет только воду. Несколько раз состояние Хоштария ухудшалось так сильно, что она упала в обморок и ей вызвали "скорую помощь".
Дополнение
С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.
Саакашвили вернулся с Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.
Сторонники оппозиции на митинге перед зданием парламента во вторник заявили, что намерены отправиться к Тбилисскому городскому суду, если там состоится процесс.