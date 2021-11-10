Саакашвили отказались везти из тюремной больницы на судебный процесс

Детали

В пенитенциарной службе страны сообщили, что “лишены возможности представить обвиняемого/осужденного Саакашвили в Тбилисском городском суде”.

Сообщается, что решение принято из-за состояние здоровья Саакашвили, а также недавнего заявления СГБ, в котором говорилось о том, что сторонники экс-президента якобы могут помешать его переводу в другую тюрьму или клинику.

“Пенитенциарная система даже не сообщила о требовании суда. (Саакашвили) узнал об этом по телевизору”, — заявил адвокат политика Бека Басилая, которого цитирует “Эхо Кавказа”.

Начало судебного процесса было запланировано 10 ноября на 13:00 по местному времени. Речь идет о слушаниях по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

Накануне Тбилисский городской суд принял решение провести заседание в зале суда с участием Саакашвили.

Во дворе суда сегодня собралось несколько тысяч сторонников оппозиции, они скандируют: "Миша!”, “Свободу Мише!”. Территория охраняется усиленным кордоном полиции, пишет “Новости Грузия”.

Задержания активистов

МВД страны сообщает при этом, что в Тбилиси уже задержали 46 участников акций оппозиции.

“Как известно общественности, в Тбилиси проходят митинги протеста перед различными административными зданиями... Полиция задержала 46 человек в административном порядке”, — говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

Так, по данным местных медиа, с 10 утра акции протеста проходят одновременно перед зданием Службы госбезопасности, министерства юстиции и министерства здравоохранения. Собравшиеся требуют перевода в общественную больницу экс-президента Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 41 день.

В то же время 10 ноября стало известно, что в Тбилиси госпитализирован один из голодающих в поддержку Саакашвили. Речь идет о члене оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Ираклие Гогуадзе. Его госпитализировали на седьмой день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья.

Гогуадзе 3 ноября объявил, что начал голодать с требованием перевода Саакашвили в общественную многопрофильную клинику. На седьмой день отказа от еды Гогуадзе был доставлен в клинику Ингороква. "Я должен продолжить лечение и поэтому прекращаю голодовку", — сказал политик, которого цитирует "Новости Грузия".

Тем временем голодовку продолжает депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария. Она отказывается от еды уже восьмой день и пьет только воду. Несколько раз состояние Хоштария ухудшалось так сильно, что она упала в обморок и ей вызвали "скорую помощь".

Дополнение

С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.

Саакашвили вернулся с Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.

Сторонники оппозиции на митинге перед зданием парламента во вторник заявили, что намерены отправиться к Тбилисскому городскому суду, если там состоится процесс.