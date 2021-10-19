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Саакашвілі просить владу не розганяти мирні протести в Грузії

Саакашвілі просить владу не розганяти мирні протести в Грузії

Київ • УНН

 • 11973 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Заарештований експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі закликав армію та владу не розганяти мирні акції протесту в країні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Він сказав, що 14 жовтня на площі Свободи 60 тисяч людей зібралися і “вимагали звільнення країни, і не тільки мене особисто”.

Цитата

“Я закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести власного народу, який ви повинні захищати. Це люди, а не режим і Іванішвілі особисто. Я закликаю представників державних ЗМІ відкрито говорити правду і відмовлятися від викриття відвертої брехні, а отже, не сприяти знищенню своєї Батьківщини”, — сказав Саакашвілі.

Нагадаємо

Кілька сотень людей, які вважають неприпустимим звільнення з в’язниці експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, зібралися 16 жовтня на протест в місті Руставі, де політик був поміщений у в’язницю після затримання 1 жовтня.

Контекст

Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів в країні, він таємно прибув до Грузії з України і був заарештований в Тбілісі 1 жовтня.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. По двох справах йому заочно винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, інші справи перебувають у судовому провадженні. Окрім того, МВС країни почало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Великий мітинг прихильників Саакашвілі пройшов в Тбілісі 14 жовтня з вимогою звільнення політика.

Сам Саакашвілі називає себе політичним в’язнем. З дня затримання він оголосив голодування і вже 16-й день відмовляється від їжі на знак протесту.

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