Противники звільнення Саакашвілі у Грузії провели акцію біля в'язниці, де він перебуває

Деталі

Організаторами мітингу виступили громадяни, які називають себе "жертвами режиму" і "системних злочинів" уряду Саакашвілі.

Деякі прийшли до Руставської в'язниці з віниками, інші тримали в руках "закривавлені" плакати із зображенням експрезидента.

Найрадикальнішою на акції стала вимога довічного ув'язнення для експрезидента. Його озвучила мати Амірана Робакідзе, який загинув під час поліцейської операції в листопаді 2004 року, тобто в перший рік перебування при владі уряду Саакашвілі. Випадок, який, отримав широкий громадський резонанс, як повідомляється, був зарахований до числа "фальсифікованих владою справ".

Мітинг тривав близько 40 хвилин і пройшов без інцидентів. Після виступу кількох спікерів зі сцени, учасники акції почали розходитися.

Доповнення

Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів в країні, він таємно прибув до Грузії з України і був заарештований в Тбілісі 1 жовтня.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. По двох справах йому заочно винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, інші справи перебувають у судовому провадженні. Окрім того, МВС країни почало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Великий мітинг прихильників Саакашвілі пройшов в Тбілісі 14 жовтня з вимогою звільнення політика.

Сам Саакашвілі називає себе політичним в'язнем. З дня затримання він оголосив голодування і вже 16-й день відмовляється від їжі на знак протесту.