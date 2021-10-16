Противники освобождения Саакашвили в Грузии провели акцию у тюрьмы, где он находится
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Несколько сотен людей, которые считают недопустимым освобождение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, собрались сегодня на протест в городе Рустави, где политик был помещен в тюрму после задержания 1 октября. Об этом сообщает "Новости Грузия" и Radio Tavisupleba, пишет УНН.
Детали
Организаторами митинга выступили граждане, называющие себя "жертвами режима" и "системных преступлений" правительства Саакашвили.
Некоторые пришли к Руставский тюрьмы с вениками, другие держали в руках "окровавленные" плакаты с изображением экс-президента.
Самым радикальным на акции стало требование пожизненного заключения для экс-президента. Его озвучила мать Амирана Робакидзе, который погиб во время полицейской операции в ноябре 2004 года, то есть в первый год пребывания у власти правительства Саакашвили. Случай, который получил широкий общественный резонанс, как сообщается, был зачислен в число "фальсифицированных властью дел".
Митинг длился около 40 минут и прошел без инцидентов. После выступления нескольких спикеров со сцены, участники акции начали расходиться.
Дополнение
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране, он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября.
Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до шести лет, другие дела находятся в судебном производстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.
Большой митинг сторонников Саакашвили прошел в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения политика.
Сам Саакашвили называет себя политическим заключенным. Со дня задержания он объявил голодовку и уже 16-й день отказывается от еды в знак протеста