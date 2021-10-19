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Саакашвили просит власть не разгонять мирные протесты в Грузии

Саакашвили просит власть не разгонять мирные протесты в Грузии

Киев  •  УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Арестованный експрезидент Грузии Михаил Саакашвили призвал армию и власть не разгонять мирные акции протеста в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Он сказал, что 14 октября на площади Свободы 60 000 человек собрались и “требовали освобождения страны, и не только меня лично”.

Цитата

“Я призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты собственного народа, вы должны защищать. Это люди, а не режим и Иванишвили лично. Я призываю представителей государственных СМИ открыто говорить правду и отказываться от разоблачения откровенной лжи, а следовательно, не способствовать уничтожению своего Отечества ”, - сказал Саакашвили.

Напомним

Несколько сотен людей, которые считают недопустимым освобождение из тюрьмы експрезидента Грузии Саакашвили, собрались 16 октября на протест в городе Рустави, где политик был заключен в тюрьму после задержания 1 октября.

Контекст

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране, он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до шести лет, другие дела находятся в судебном производстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы експрезидентом.

Большой митинг сторонников Саакашвили прошел в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения политика.

Сам Саакашвили называет себя политическим заключенным. Со дня задержания он объявил голодовку и уже 16-й день отказывается от еды в знак протеста.

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