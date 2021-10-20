Саакашвілі погодився на госпіталізацію

Цитата

“Госпіталізація, звичайно, не відбудеться сьогодні, завтра, у вихідні або не знаю, коли. Є кілька невеликих питань, які потрібно обговорити з Міністерством охорони здоров’я та юстиції, я все з’ясую завтра-післязавтра”, — зазначив медик.

За словами лікаря, госпіталізація не означає, що президент більше не голодує, ні в якому разі. Він продовжує голодування. Говорити про припинення також нема потреби.

Нагадаємо

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон країни 28 вересня поромом, сховавшись у вантажівці, яка перевозила молочну продукцію.

Контекст

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув’язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров’я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму — учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в’язниці. Був складений новий план досліджень. Очікується, що наступна зустріч лікарів відбудеться 19 жовтня, уже при безпосередній участі експрезидента, у пенітенціарній установі.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.