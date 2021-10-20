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Заховався у вантажівці з молочною продукцією: прокуратура Грузії розповіла нові деталі приїзду Саакашвілі в країну

Київ • УНН

 • 21525 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії 28 вересня поромом, сховавшись у вантажівці, яка перевозила молочну продукцію. Про це на брифінгу повідомив прокурор Кока Кацитадзе, передає УНН.

Заховався у вантажівці з молочною продукцією: прокуратура Грузії розповіла нові деталі приїзду Саакашвілі в країну

Цитата

"28 вересня приблизно о 23:00 з України, порту Чорноморськ в порт Поті прибув паром під назвою "Вільнюс". Із зазначеного порома приблизно о 01:04 вже 29 вересня виїхав причіпний транспортний засіб - трайлер фірми SCANIA, що належить компанії IKA TRANS ... Після того як машина від'їхала на кілька десятків метрів від порту, водій зупинив її, підійшов до дверей причепа, звідки в 1:49 вийшов Міхеїл Саакашвілі", - сказав Кацитадзе.

Деталі

За словами прокурора, з порту Поті Саакашвілі разом з водієм і ще двома спільниками вирушили в село Тквірі Абашського району. Увечері того ж дня він вирушив у Батумі.

Після відвідин Батумі Саакашвілі повернувся в село Тквірі, а пізніше відправився в Тбілісі. Там він зупинився в квартирі Цомаі (водій вантажівки), де його вже 1 жовтня затримали правоохоронці.

Прокурор додав, що Грузія звернулася до компетентних органів України надати їм правову допомогу в розслідуванні справи незаконного перетину державного кордону Саакашвілі, за якою вже допитані близько 70 осіб.

Прокуратура готується висунути обвинувачення і самому Саакашвілі.

Контекст

Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня. Тоді ж грузинський омбудсмен Ніна Ломджарія заявила, що після затримання він оголосив голодування, тому що не згоден із звинуваченнями і вважає себе політв'язнем.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Експрезидента заочно засудили у справах про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку його засудили до трьох років позбавлення волі, в другому - до шести.

Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету - їх поки розглядають суди.

14 жовтня на вулиці Тбілісі тисячі людей вийшли на підтримку Саакашвілі.

Колишній президент відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув'язненого. У відповідь МОЗ країни скликав групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров'я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму - учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих незабаром після поміщення Саакашвілі в тюрму. Був складений новий план досліджень. Очікується, що наступна зустріч лікарів відбудеться 19 жовтня, вже при безпосередній участі експрезидента, в пенітенціарній установі.

З сьогоднішнього дня почнеться виконання рекомендацій групи медиків по госпіталізації Михайла Саакашвілі за умови його згоди.

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