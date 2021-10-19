Рекомендации медиков по Саакашвили будут выполнять с завтрашнего дня - Минюст Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Выполнение рекомендаций группы медиков по госпатилазции Михаила Саакашвили, в случае его согласия, начнется с завтрашнего дня. Об этом сообщает министр юстиции Рати Брегадзе, пишет УНН со ссылкой на “Новости Грузии”.
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“Бригада медиков дополнительно изучит состояние его здоровья и даст нам соответствующие рекомендации. Состоялась встреча с рабочей группой, мы выслушали их подходы. Рекомендации касаются медицинского состояния заключенного, и, в случае его согласия, они будут выполнены. Большинство из рекомендаций мы начнем выполнять с завтрашнего дня ”, - заявил Брегадзе.
Рати Брегадзе не уточнил, о каких рекомендациях идет. Согласно решению консилиума врачей, планируется профилактическая госпитализация экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили.
Напомним
По словам члена консилиума Зураба Пагавы, лучше, чтобы Саакашвили был под наблюдением медиков.
Контекст
Саакашвили, задержан в Грузии 1 октября отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ министерство здравоохранения страны созвало группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья експрезидента.
15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии експрезидента, в пенитенциарном учреждении.
Кроме Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.