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Рекомендації медиків щодо Саакашвілі будуть виконувати відзавтра — Мін'юст Грузії

Рекомендації медиків щодо Саакашвілі будуть виконувати відзавтра — Мін'юст Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Виконання рекомендацій групи медиків щодо госпатілазції Михайла Саакашвілі, в разі його згоди, почнеться з завтрашнього дня. Про це інформує міністр юстиції Раті Брегадзе, пише УНН з посиланням на “Новини Грузії”.

Цитата

“Бригада медиків додатково вивчить стан його здоров’я і дасть нам відповідні рекомендації. Відбулася зустріч з робочою групою, ми вислухали їх підходи. Рекомендації стосуються медичного стану ув’язненого, і, в разі його згоди, вони будуть виконані. Більшість з рекомендацій ми почнемо виконувати з завтрашнього дня”, — заявив Брегадзе.

Раті Брегадзе не уточнив, про які рекомендації йдеться. Згідно з рішенням консиліуму лікарів, планується профілактична госпіталізація екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Нагадаємо

За словами члена консиліуму Зураба Пагави, краще, щоб Саакашвілі був під наглядом медиків.

Контекст

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув’язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров’я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму — учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в’язниці. Був складений новий план досліджень. Очікується, що наступна зустріч лікарів відбудеться 19 жовтня, уже при безпосередній участі експрезидента, у пенітенціарній установі.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.

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