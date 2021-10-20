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Спрятался в грузовике с молочной продукцией: прокуратура Грузии рассказала новые детали приезда Саакашвили в страну

Киев • УНН

 • 21525 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пересек границу Грузии 28 сентября паромом, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Об этом на брифинге сообщил прокурор Кока Кацитадзе, передает УНН.

Спрятался в грузовике с молочной продукцией: прокуратура Грузии рассказала новые детали приезда Саакашвили в страну

Цитата

“28 сентября примерно в 23:00 из Украины, порта Черноморск в порт Поти прибыл паром под названием „Вильнюс“. Из указанного парома примерно в 01:04 уже 29 сентября выехало прицепное транспортное средство — трайлер фирмы SCANIA, принадлежащее компании IKA TRANS... После того как машина отъехала на несколько десятков метров от порта, водитель остановил ее, подошел к двери прицепа, откуда в 01:49 вышел Михеил Саакашвили”, — сказал Кацитадзе.

Детали

По словам прокурора, из порта Поти Саакашвили вместе с водителем и еще двумя сообщниками отправились в село Тквири Абашского района. Вечером того же дня он отправился в Батуми.

После посещения Батуми Саакашвили вернулся в село Тквири, а позже отправился в Тбилиси. Там он остановился в квартире Цомаи (водитель грузовика), где его уже 1 октября задержали правоохранители.

Прокурор добавил, что Грузия обратилась к компетентным органам Украины оказать им правовую помощь в расследовании дела незаконного пересечения государственной границы Саакашвили, по которому уже допрошены порядка 70 человек.

Прокуратура готовится предъявить обвинение и самому Саакашвили.

Контекст

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нина Ломджария заявила, что после задержания он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно приговорили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести.

Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

14 октября на улицы Тбилиси тысячи людей вышли в поддержку Саакашвили.

Бывший президент отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ Минздрав страны созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.

15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии экс-президента, в пенитенциарном учреждении.

С сегодняшнего дня начнется выполнение рекомендаций группы медиков по госпитализации Михаила Саакашвили при условии его согласия.

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