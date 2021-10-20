Саакашвили согласился на госпитализацию

Контекст
Саакашвили, задержан в Грузии 1 октября отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ министерство здравоохранения страны созвало группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья експрезидента.
15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии експрезидента, в пенитенциарном учреждении.
Кроме Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.