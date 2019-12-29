Рятувальники за рік знищили майже 70 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Від початку року працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили 68 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“У році, що минає в українських рятувальників було чимало перемог, подій і викликів. За ці нелегкі та водночас незабутні 12 місяців підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було... знищено майже 68 тисяч знищених вибухонебезпечних предметів”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що міжнародні партнери продемонстрували свою готовність практично допомогти Україні, що вимушена протистояти військовій агресії з боку Російської Федерації.
Нагадаємо, на Харківщині піротехніки знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.