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Спасатели за год уничтожили почти 70 тысяч взрывоопасных предметов

Спасатели за год уничтожили почти 70 тысяч взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала года сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 68 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“В уходящем году в украинских спасателей было немало побед, событий и вызовов. За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было... уничтожено почти 68 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что международные партнеры продемонстрировали свою готовность практически помочь Украине, что вынуждена противостоять военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Напомним, на Харьковщине пиротехники обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Украинские Национальные Новости

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