Спасатели за год уничтожили почти 70 тысяч взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала года сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 68 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“В уходящем году в украинских спасателей было немало побед, событий и вызовов. За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было... уничтожено почти 68 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что международные партнеры продемонстрировали свою готовность практически помочь Украине, что вынуждена противостоять военной агрессии со стороны Российской Федерации.
Напомним, на Харьковщине пиротехники обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.