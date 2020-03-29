Рятувальники провели дезінфекцію потягу, що прибув з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Після прибуття спецрейсу з Москви сьогодні, 29 березня, з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, рятувальники провели дезінфекційні заходи в поїзді. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.
Як зазначають надзвичайники, поїзд з Москви прибув о 8:00, з пасажирами проводився температурний скрінінг. У всіх 691 пасажира потягу температура в нормі.
"На місці працювало відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві та відділення Мобільного рятувального центру швидкого реагування для дезінфекції внутрішньої та зовнішньої частин 18 вагонів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні з Росії залізничним спецрейсом повернулося близько 700 українців.