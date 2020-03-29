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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78536 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92750 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100950 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 107964 просмотра

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Спасатели провели дезинфекцию поезда, прибывшего из Москвы

Спасатели провели дезинфекцию поезда, прибывшего из Москвы

Киев  •  УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. По прибытии спецрейса из Москвы сегодня, 29 марта, с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, спасатели провели дезинфекционные мероприятия в поезде. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.

Как отмечают чрезвычайники, поезд из Москвы прибыл в 8:00, с пассажирами проводился температурный скрининг. У всех 691 пассажира поезда температура была в норме.

"На месте работало отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и отделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования для дезинфекции внутренней и внешней частей 18 вагонов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня из России железнодорожным спецрейсом вернулось около 700 украинцев.

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