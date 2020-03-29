Спасатели провели дезинфекцию поезда, прибывшего из Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По прибытии спецрейса из Москвы сегодня, 29 марта, с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, спасатели провели дезинфекционные мероприятия в поезде. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
Как отмечают чрезвычайники, поезд из Москвы прибыл в 8:00, с пассажирами проводился температурный скрининг. У всех 691 пассажира поезда температура была в норме.
"На месте работало отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и отделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования для дезинфекции внутренней и внешней частей 18 вагонов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, сегодня из России железнодорожным спецрейсом вернулось около 700 украинцев.