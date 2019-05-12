Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках

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КИЇВ. 12 травня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС. 

"12-13 травня продовжиться подальший ріст рiвнiв води на 0,1-0,5 м (над рiвнями на 08 год 10 травня) на рiчках басейнів Західного Бугу, Прип'ятi та малих річках Київської і Житомирської областей з подальшим затопленням заплав та можливим виходом води на заплаву на окремих дiлянках рiчок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей", - повідомили у прес-службі. 

Як повідомляв УНН, середня місячна температура у травні цього року в Україні прогнозується на рівні від 15° до 18° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень. 

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