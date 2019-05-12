Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По данным Укргидрометцентра, в связи с значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"12-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 08 ч 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти и малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей ", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в мае этого года в Украине прогнозируется на уровне от 15 ° до 18 ° тепла, несколько выше средних многолетних значений.