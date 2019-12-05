Рятувальники почали розбирати завали через вікна Одеського коледжу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рятувальники розпочали розбирати завал в будівлі одеського коледжу через віконні пройоми на рівні першого та другого поверхів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“Рятувальниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводиться робота по зрізанню звисаючих елементів конструкцій з метою усунення небезпеки для роботи особового складу, а також розпочато розбирання завалу через віконні пройоми на рівні першого та другого поверхів”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що роботи з ліквідації пожежі станом на 16 годину тривають. Основні зусилля підрозділів ДСНС направлені на пошук людей та розбирання конструкцій.
“Силами ДСНС здійснюється гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах у ході розбирання зруйнованих елементів будівельних конструкцій. Всього з початку розбирання завалу вивезено 10 м.куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачування води із підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м.куб. води”, — зазначили у пресслужбі.
За даними ДСНС, внаслідок пожежі загинула 1 особа, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (1 особа виписана) , а доля ще 14 осіб залишається невідомою. Правоохоронці з’ясовують ймовірне місце їх знаходження.
Також зазначається, що до рятувальних робіт залучено 37 одиниць техніки та 170 рятувальників.
Нагадаємо, рятувальники зайшли всередину будівлі коледжу.