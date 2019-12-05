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Спасатели начали разбирать завалы через окна Одесского колледжа

Спасатели начали разбирать завалы через окна Одесского колледжа

Киев  •  УНН

 • 13727 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спасатели начали разбирать завал в здании одесского колледжа через оконные проемы на уровне первого и второго этажей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

“Спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования проводится работа по срезанию свисающих элементов конструкций с целью устранения опасности для работы личного состава, а также начата разборка завала через оконные проемы на уровне первого и второго этажей” , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что работы по ликвидации пожара состоянию на 16 часов продолжаются. Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций.

“Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций. Всего с начала разборки завала вывезено 10 м. куб. строительных конструкций. Кроме того, осуществляется откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 м. куб. воды”, — отметили в пресс служба.

По данным ГСЧС, в результате пожара погиб 1 человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписана), а судьба еще 14 человек остается неизвестной. Правоохранители выясняют вероятное место их нахождения.

Также отмечается, что к спасательным работам привлечено 37 единиц техники и 170 спасателей.

Напомним, спасатели зашли внутрь здания колледжа.

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