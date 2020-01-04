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Рятувальники переходять на посилений режим роботи - пресслужба

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Органи управління та формування Державної служби України з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби у період святкування Різдва Христового. Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті ДСНС, передає УНН.

"У період святкування Різдва Христового рятувальники у посиленому режимі забезпечують захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та пожеж. Зокрема, з 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування Служби будуть переведені на посилений режим несення служби", - повідомили у пресслужбі.

У ДСНС нагадали, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі служби на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. чоловік і 3 тис. 700 одиниць техніки.

Як повідомлялося раніше в УНН, у перші дні нового 2020 року на пожежах в Україні загинуло 29 громадян, ще 11 - отримали травми різного ступеню тяжкості.

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