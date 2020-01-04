Спасатели переходят на усиленный режим работы - пресс-служба

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КИЕВ. 4 января. УНН. Органы управления и формирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы в период празднования Рождества Христова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ГСЧС, передает УНН.

"В период празднования Рождества Христова спасатели в усиленном режиме обеспечивают защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В частности, с 4 до 8 января 2020 года органы управления и формирования Службы будут переведены на усиленный режим несения службы", - сообщили в пресс-службе.

В ГСЧС напомнили, что для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе службы на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Как сообщалось ранее в УНН, в первые дни нового 2020 году на пожарах в Украине погибло 29 граждан, еще 11 - получили травмы различной степени тяжести.

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