Рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Прилуках
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Чернігівській області вогнеборці ліквідовують наслідки загоряння на полігоні твердих відходів у м. Прилуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у області.
“09 вересня о 16:20 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу у м. Прилуки на території полігону твердих побутових відходів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння оперативно було залучено 26 чоловік особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки з 12-ої, 13-ої Державних пожежно-рятувальних підрозділів з м. Прилуки та смт Ладан, а також 5-го Державного пожежно-рятувального загону по охороні об’єктів нафтогазовидобувного комплексу.
“Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина — необережне поводження з вогнем невстановленої особи”, — зазначили рятувальники.
“Станом на 18:50 пожежу із задіяням підрозділами управління ДСНС України у Чернігівській області локалізовано”, — розповіли у пресслужбі, додаючи, що наразі “Гасіння триває”.
Нагадаємо, вчора, 9 вересня, на Київщині були помічені пожежі на двох сміттєзвалищах.