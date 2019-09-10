Спасатели пытаются потушить масштабный пожар на свалке в Прилуках

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6 марта, 17:07 • 110024 просмотра

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6 марта, 14:10 • 116352 просмотра

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Черниговской области пожарные ликвидируют последствия возгорания на полигоне твердых отходов в пгт. Прилуки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС в области.

“09 сентября в 16:20 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в г. Прилуки на территории полигона твердых бытовых отходов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению оперативно были привлечены 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники с двенадцатым, тринадцатым государственных пожарно-спасательных подразделений из г. Прилуки и пгт Ладан, а также 5-го Государственного пожарно-спасательного отряда по охране объектов нефтегазодобывающего комплекса.

“Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица”, — отметили спасатели.

“По состоянию на 18:50 пожар с задействованием подразделения управления ГСЧС Украины в Черниговской области локализован”, — рассказали в пресс служба, добавляя, что сейчас “Тушение продолжается”.

Напомним, вчера, 9 сентября, в Киевской области были замечены пожара на двух свалках.

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