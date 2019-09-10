Спасатели пытаются потушить масштабный пожар на свалке в Прилуках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Черниговской области пожарные ликвидируют последствия возгорания на полигоне твердых отходов в пгт. Прилуки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС в области.
“09 сентября в 16:20 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в г. Прилуки на территории полигона твердых бытовых отходов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению оперативно были привлечены 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники с двенадцатым, тринадцатым государственных пожарно-спасательных подразделений из г. Прилуки и пгт Ладан, а также 5-го Государственного пожарно-спасательного отряда по охране объектов нефтегазодобывающего комплекса.
“Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица”, — отметили спасатели.
“По состоянию на 18:50 пожар с задействованием подразделения управления ГСЧС Украины в Черниговской области локализован”, — рассказали в пресс служба, добавляя, что сейчас “Тушение продолжается”.
Напомним, вчера, 9 сентября, в Киевской области были замечены пожара на двух свалках.