На Київщині горять два сміттєзвалища
Київ • УНН
КИЇВ. 9 версеня. УНН. У Київській області горять два сміттєзвалища - у Васильківському та Сквирському районах, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"9 вересня до оперативно-диспетчерських служб Васильківського та Сквирського районів майже одночасно (о 14:48 та о 14:11) надійшли повідомленняпро загорання на сміттєзвалищах", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, у м. Сквира на території ПК “Сквирське комунальне господарство”, де працюють рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира.
У Васильківському районі — поблизу траси Васильків — В. Бугаївкана на території санкціонованого сміттєзвалища “Закрите міське сміттєзвалище”. На місці працює черговий караул 29-ДПРЧ м. Васильків.
"На даний час триває гасіння даних пожеж", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, масштабна природна пожежа під Миколаєвом перекинулася на присадибні ділянки.