В Киевской области горят две свалки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 версеня. УНН. В Киевской области горят две свалки - в Васильковском и Сквирском районе, передает УНН со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.
"9 сентября в оперативно-диспетчерские службы Васильковского и Сквирского районов почти одновременно (в 14:48 и в 14:11) поступили сообщения о возгорании на свалках", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в г. Сквира на территории ПК "Сквирское коммунальное хозяйство", где работают спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части г. Сквира.
В Васильковском районе - вблизи трассы Васильков - В. Бугаивка на территории санкционированной свалки "Закрытая городская свалка". На месте работает дежурный караул 29-ДПРЧ м. Васильков.
"В настоящее время продолжается тушение данных пожаров", - сообщили спасатели.
Напомним, масштабный природная пожар под Николаевом перекинулся на приусадебные участки.