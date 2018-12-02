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Рятувальники майже добу ліквідовують наслідки обвалу школи

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Оперативно-рятувальна група ДСНС вже майже добу працює на місці обвалу даху ДЮСШ "Фаворит" у м. Вишневе. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області в ексклюзивному коментарі УНН.

"Постраждалих нема. Причини обвалу встановлюються. На місці працює оперативно-рятувальна група. Питання щодо відвідування школи дітьми буде вирішуватись керівництвом школи після закінчення роботи рятувальників та встановлення конкретної причини обвалу", -зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, 1 грудня близько 13 години, В одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху. 

Також, опади спричинили затримки рейсів у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку снігопаду у столичному регіоні сталося понад півсотні ДТП

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