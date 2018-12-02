Рятувальники майже добу ліквідовують наслідки обвалу школи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Оперативно-рятувальна група ДСНС вже майже добу працює на місці обвалу даху ДЮСШ "Фаворит" у м. Вишневе. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області в ексклюзивному коментарі УНН.
"Постраждалих нема. Причини обвалу встановлюються. На місці працює оперативно-рятувальна група. Питання щодо відвідування школи дітьми буде вирішуватись керівництвом школи після закінчення роботи рятувальників та встановлення конкретної причини обвалу", -зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, 1 грудня близько 13 години, В одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.
Також, опади спричинили затримки рейсів у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни).
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