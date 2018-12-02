Спасатели почти сутки ликвидируют последствия обвала школы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Оперативно-спасательная группа ГСЧС уже почти сутки работает на месте обвала крыши ДЮСШ "Фаворит" в г. Вишневое. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в эксклюзивном комментарии УНН.
"Пострадавших нет. Причины обвала устанавливаются. На месте работает оперативно-спасательная группа. Вопрос о посещении школы детьми будет решаться руководством школы после окончания работы спасателей и установления конкретной причины обвала", - отметила в пресс-службе.
Напомним, 1 декабря около 13 часов, в одной из школ г. Вишневое Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.
Также, осадки вызвали задержки рейсов в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).
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