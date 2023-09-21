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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки рф по Києву - в КМВА показали фото

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки рф по Києву - в КМВА показали фото

Київ • УНН

 • 587435 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Рятувальники КАРС ліквідовують наслідки російської ракетної атаки в Дарницькому та Шевченківському районах Києва, яка сталася сьогодні, 21 вересня. Також залучено дві одиниці техніки, інформує УНН з посиланням на сторінку КМВА в Telegram. 

Деталі

Зазначається, що спеціалісти розбирають аварійні конструкції СТО в Дарницькому районі, у яку влучили уламки збитої ворожої ракети. Вони демонтують за допомогою спецінструменту пошкоджене обладнання та металеві конструкції будівлі СТО.

Водночас у Шевченківському районі рятувальники демонтували пошкоджену уламками декоративну плиту з балкона на дев'ятому поверсі житлового будинку, що створювала небезпеку для перехожих. Також там розпочали демонтаж аварійних елементів адмінбудівлі та спортзали.

Цитата

"Залучено 11 рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" та 2 одиниці техніки. Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міський голова Києва Віталій Кличко 21 вересня повідомив, що унаслідок ворожої атаки на столицю Україну пролунали вибухи у декількох районах міста. Унаслідок роботи ППО впали уламки.

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