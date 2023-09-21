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Спасатели ликвидируют последствия атаки рф по Киеву - в КГВА показали фото

Киев • УНН

 • 587431 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Спасатели КАРС ликвидируют последствия российской ракетной атаки в Дарницком и Шевченковском районах Киева, которая произошла сегодня, 21 сентября. Также привлечены две единицы техники, информирует УНН со ссылкой на страницу КМВА в Telegram. 

Детали

Отмечается, что специалисты разбирают аварийные конструкции СТО в Дарницком районе, в которую попали обломки сбитой вражеской ракеты. Они демонтируют с помощью специнструмента поврежденное оборудование и металлические конструкции здания СТО.

В то же время в Шевченковском районе спасатели демонтировали поврежденную обломками декоративную плиту с балкона на девятом этаже жилого дома, которая создавала опасность для прохожих. Также там начали демонтаж аварийных элементов админздания и спортзала.

Цитата

"Привлечено 11 спасателей КАРС "Киевская служба спасения" и 2 единицы техники. Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко 21 сентября сообщил, что в результате вражеской атаки на столицу Украины прогремели взрывы в нескольких районах города. В результате работы ПВО упали обломки.

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