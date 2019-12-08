Рятувальника, який загинув під час пожежі в одеському коледжі, нагородять державною відзнакою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рятувальника, який загинув під час ліквідації пожежі у колежі в Одесі, нагородять державною відзнакою. Про це сьогодні під час брифінгу в Одесі повідомив Прем’єр-Міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день загинуло 10 людей, 9 постраждалих цивільних і один рятувальник, який загинув при виконанні обов’язків. Він буде нагороджений державною нагородою. А його сім’ї, а в нього залишилося троє діток, буде надана вся необхідна допомога", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, під завалами коледжу в Одесі, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Всього внаслідок пожежі загинуло 10 осіб.
Нагадаємо, даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Президент України Володимир Зеленський оголосив сьогодні, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі через пожежу, що сталась в будівлі Одеського коледжу.
Завтра у Одесі попрощаються з рятувальником, який помер від отриманих під час ліквідації пожежі травм.