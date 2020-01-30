Рябошапка зустрівся з делегацією США: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка під час зустрічі з представниками Бюро з питань правоохоронної діяльності та боротьби із наркотиками Державного департаменту США обговорив реформу прокуратури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального Прокурора.
Так, Генпрокурор зустрівся із американською делегацією на чолі із Заступником помічника Державного секретаря з питань правоохоронної діяльності та боротьби із наркотиками (INL) Джорганом Ендрюсом.
“Під час зустрічі сторони обговорили результати переатестації прокурорів Офісу Генерального прокурора, процедуру добору на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора та продовження атестації прокурорів обласних прокуратур”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Ендрюс висловив підтримку американського уряду в реформуванні органів прокуратури, оскільки реальна боротьба з корупцією можлива лише із однаковим поступальним розвитком інституцій в державі.
Нагадаємо, що більше половини прокурорів ГПУ пройшли переатестацію.