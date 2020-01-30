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Рябошапка встретился с делегацией США: что известно

Киев • УНН

 • 20827 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время встречи с представителями Бюро по вопросам правоохранительной деятельности и борьбы с наркотиками Государственного департамента США обсудил реформу прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

Рябошапка встретился с делегацией США: что известно

Так, Генпрокурор встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря по вопросам правоохранительной деятельности и борьбы с наркотиками (INL) Джорганом Эндрюсом.

"Во время встречи стороны обсудили результаты переаттестации прокуроров Офиса Генерального прокурора, процедуру отбора на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора и продолжение аттестации прокуроров областных прокуратур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эндрюс выразил поддержку американского правительства в реформировании органов прокуратуры, поскольку реальная борьба с коррупцией возможна только с одинаковым поступательным развитием институтов в государстве.

Напомним, что более половины прокуроров ГПУ прошли переаттестацию.

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