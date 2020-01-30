Рябошапка встретился с делегацией США: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время встречи с представителями Бюро по вопросам правоохранительной деятельности и борьбы с наркотиками Государственного департамента США обсудил реформу прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.
Так, Генпрокурор встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря по вопросам правоохранительной деятельности и борьбы с наркотиками (INL) Джорганом Эндрюсом.
"Во время встречи стороны обсудили результаты переаттестации прокуроров Офиса Генерального прокурора, процедуру отбора на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора и продолжение аттестации прокуроров областных прокуратур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эндрюс выразил поддержку американского правительства в реформировании органов прокуратуры, поскольку реальная борьба с коррупцией возможна только с одинаковым поступательным развитием институтов в государстве.
Напомним, что более половины прокуроров ГПУ прошли переаттестацию.