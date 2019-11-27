Близько 60% прокурорів ГПУ пройшли переатестацію – Рябошапка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Більше половини прокурорів Генеральної прокуратури України пройшли переатестацію. Про це сьогодні під час засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Пройшло тестування (на знання законодавства — ред) 795 прокурорів, це приблизно 60% від загальної кількості прокурорів, які працюють у Генеральній прокуратурі”, — сказав Рябошапка.
За його словами, на наступному тижні відбудуться співбесіди з перевіркою на доброчесність.
Нагадаємо, Рябошапка розповів, коли запрацює електронна система кримінального судочинства.
Як повідомлялося, в рамках реформи прокуратури Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив третю кадрову комісію з розгляду дисциплінарних скарг і затвердив Порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.