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Близько 60% прокурорів ГПУ пройшли переатестацію – Рябошапка

Близько 60% прокурорів ГПУ пройшли переатестацію – Рябошапка

Київ • УНН

 • 12072 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Більше половини прокурорів Генеральної прокуратури України пройшли переатестацію. Про це сьогодні під час засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.

“Пройшло тестування (на знання законодавства — ред) 795 прокурорів, це приблизно 60% від загальної кількості прокурорів, які працюють у Генеральній прокуратурі”, — сказав Рябошапка.

За його словами, на наступному тижні відбудуться співбесіди з перевіркою на доброчесність.

Нагадаємо, Рябошапка розповів, коли запрацює електронна система кримінального судочинства.

Як повідомлялося, в рамках реформи прокуратури Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив третю кадрову комісію з розгляду дисциплінарних скарг і затвердив Порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Українські Національні Новини

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