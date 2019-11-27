Около 60% прокуроров ГПУ прошли переаттестацию - Рябошапка

“Прошло тестирование (на знание законодательства — ред) 795 прокуроров, это примерно 60% от общего количества прокуроров, работающих в Генеральной прокуратуре”, — сказал Рябошапка.

По его словам, на следующей неделе состоятся собеседования с проверкой на добропорядочность.

Напомним, Рябошапка рассказал, когда заработает электронная система уголовного судопроизводства.

Как сообщалось, в рамках реформы прокуратуры Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал третью кадровую комиссию по рассмотрению дисциплинарных жалоб и утвердил Порядок рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка.