Рябошапка заявив, що ніхто не тисне на нього стосовно справи Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на нього не було жодного тиску чи вказівок від чиновників, політиків щодо розслідування справи проти компанії Burisma Limited, пов’язаної з сином нині потерпілого кандидата у президенти США Джо Байдена. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ніхто із закордонних, вітчизняних політиків, чиновників, не дзвонили до мене і не намагалися вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень”, — сказав Рябошапка.
Як повідомляв УНН, нещодавно у США розгорівся скандал через телефонну розмову президентів Зеленського та Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віце-президента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.