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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рябошапка заявив, що ніхто не тисне на нього стосовно справи Байдена

Київ • УНН

 • 10338 перегляди

КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на нього не було жодного тиску чи вказівок від чиновників, політиків щодо розслідування справи проти компанії Burisma Limited, пов’язаної з сином нині потерпілого кандидата у президенти США Джо Байдена. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Рябошапка заявив, що ніхто не тисне на нього стосовно справи Байдена

“Ніхто із закордонних, вітчизняних політиків, чиновників, не дзвонили до мене і не намагалися вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень”, — сказав Рябошапка.

Як повідомляв УНН, нещодавно у США розгорівся скандал через телефонну розмову президентів Зеленського та Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віце-президента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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