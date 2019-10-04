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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рябошапка заявил, что никто не давит на него относительно дела Байдена

Киев • УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на него не было никакого давления или указаний от чиновников, политиков по расследованию дела против компании Burisma Limited, связанной с сыном сейчас пострадавшего кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Рябошапка заявил, что никто не давит на него относительно дела Байдена

“Никто из зарубежных, отечественных политиков, чиновников, не звонили ко мне и не пытались повлиять на мои решения по конкретным уголовным производств”, — сказал Рябошапка.

Как сообщал УНН, недавно в США разгорелся скандал из-за телефонный разговор президентов Зеленского и Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред.), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

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