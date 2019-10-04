Рябошапка заявил, что никто не давит на него относительно дела Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на него не было никакого давления или указаний от чиновников, политиков по расследованию дела против компании Burisma Limited, связанной с сыном сейчас пострадавшего кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Никто из зарубежных, отечественных политиков, чиновников, не звонили ко мне и не пытались повлиять на мои решения по конкретным уголовным производств”, — сказал Рябошапка.
Как сообщал УНН, недавно в США разгорелся скандал из-за телефонный разговор президентов Зеленского и Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред.), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.